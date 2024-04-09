Дроны ГУР навел Путин: в атаке на российский учебный авиацентр нашли смешной момент

Выяснилось, кто стал наводчиком на учебный авиацентр в России

Наводчиком удара по обучающему авиационному центру в Воронежской области стал сам российский диктатор Владимир Путин. Он лично продемонстрировал ГУР, где РФ тренирует своих пилотов для ударов по Украине.

Об этом написал нардеп Алексей Гончаренко. Пост по этому поводу появился на его Телеграм-канале.

"Кстати, думаю, это не секрет. Наводчиком по этому центру выступил Владимир Путин. Он там был недавно и учился летать. Спасибо, Володя. Очень помог", — написал нардеп.

Напомним, что в ночь на 9 апреля ударные дроны атаковали обучающий авиационный центр в Воронежской области. В Минобороны РФ заявили, что БПЛА был сбит. Однако российские СМИ пишут о попадании обоих беспилотников. В результате удара повреждено здание и окна учебного заведения. По информации LIGA.net, атака — "успешная операция Главного управления разведки Минобороны".

В сети также опубликованы видео с камер наблюдения вблизи Борисоглебского учебного авиационного центра подготовки летного состава имени В. П. Чкалова, установленных в нескольких сотнях метров от места попадания. На кадрах виден дым со стороны авиацентра после взрывов и слышны автоматные очереди, ведь россияне пытались сбить дроны.

Стоит отметить, что незадолго до удара Владимир Путин посетил этот центр. Его визит транслировали по всем федеральным каналам. В сюжете росСМИ показали, что именно в этом центре готовят военных летчиков.

Справка

Центр боевого применения лётного состава существует уже 45 лет. На его базе разрабатываются и совершенствуются тактические приёмы боевого применения армейской авиации, проходит подготовка и повышение квалификации военных специалистов, а также гражданского авиационного персонала, эксплуатирующего вертолёты. С 2014 г. учебное заведение включено в состав частей, непосредственно подчиненных главнокомандующему Воздушно-космическими силами.

Ранее "Телеграф" писал, что украинские беспилотники ударили по Нижнекамску и особой экономической зоне "Элабуга", на территории которой собираются иранские дроны "Шахед", в Татарстане.