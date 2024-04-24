Минус 26 тыс кубометров топлива: подробности удара дронов СБУ по нефтебазам в России

На этих базах хранилось 26 тысяч кубометров российской "горючки"

В ночь на 24 апреля в России снова пылало. К утру "Роснефть" недосчиталась двух баз хранения и перекачки горюче-смазочных материалов в населенных пунктах Ярцево и Раздорово Смоленской области РФ.

Эту "бавовну" устроили дроны Службы безопасности Украины (СБУ). Такую информацию "Телеграфу" сообщили проинформированные источники.

Оказалось, что на этих базах хранилось 26 тысяч кубометров российской горючки. После мощных взрывов на объектах начался масштабный пожар и эвакуация персонала.

"СБУ продолжает эффективно уничтожать военную инфраструктуру и логистику, которые обеспечивают топливом российскую армию в Украине. Эти объекты есть и будут оставаться нашими абсолютно законными целями", — отметил источник.

Напомним, что утром в сети появилась информация о том, что Смоленскую и Воронежскую области России, вероятно, атаковали беспилотники. Под ударом оказались топливно-энергетические объекты, промышленная инфраструктура и нефтебаза. Это подтверждалось многочисленными видео и фото. Также впоследствии в сети показали спутниковые снимки пожара.

Напомним, что секретарь СНБО Александр Литвиненко в интервью изданию The Economist назвал удары по российским НПЗ частью стратегии Украины. Ее главная идея состоит в том, чтобы вынудить российского диктатора Путина остановить нападение на наше государство.

Ранее "Телеграф" сообщил, что юркомитет ПАСЕ вынес свой вердикт по украинским ударам по российским НПЗ.