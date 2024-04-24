Мінус 26 тис. кубометрів палива: подробиці удару дронів СБУ по нафтобазах в Росії

На цих базах зберігалось 26 тисяч кубометрів російської "горючки"

В ніч на 24 квітня в Росії знов палало. На ранок "Роснєфть" недорахувалася двох баз зберігання та перекачки паливо-мастильних матеріалів у населених пунктах Ярцево і Роздорове Смоленської області РФ.

Цю "бавовну" влаштували дрони Служби безпеки України (СБУ). Таку інформацію "Телеграфу" повідомили проінформовані джерела.

Виявилося, що на цих базах зберігалось 26 тисяч кубометрів російської "горючки". Після потужних вибухів на об’єктах почалася масштабна пожежа та евакуація персоналу.

"СБУ продовжує ефективно нищити військову інфраструктуру та логістику, які забезпечують паливом російську армію в Україні. Ці об’єкти є і залишатимуться нашими абсолютно законними цілями", — зазначило джерело.

Нагадаємо, що зранку в мережі з'явилась інформація про те, що Смоленську та Воронезьку області Росії ймовірно атакували безпілотники. Під ударом опинилися паливно-енергетичні об’єкти, промислова інфраструктура та нафтобаза. Це підтверджувалося численними відео та фото. Також згодом в мережі показали супутникові знімки пожежі.

Нагадаємо, що секретар РНБО Олександр Литвиненко в інтерв'ю виданню The Economist, назвав удари по російським НПЗ частиною стратегії України. Її головна ідея полягає в тому, щоб змусити російського диктатора Путіна зупинити напад на нашу державу.

Раніше "Телеграф" повідомив, що юркомітет ПАРЄ виніс свій вердикт щодо українських ударів по російським НПЗ.