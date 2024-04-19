Удар по аэродрому россиян в Джанкое: появились спутниковые снимки последствий, прилетело неплохо

Есть повреждения в составе боекомплектов и систем ПВО

В результате ударов Вооруженных Сил Украины (ВСУ) 17 апреля по аэродрому в Джанкое на территории временно оккупированного Крыма были уничтожены вражеские ЗРК, РЛС и другая техника. В сети уже появились первые спутниковые снимки, на которых видны последствия.

"Схемы" опубликовали снимки Planet Labs за 19 апреля. На них зафиксированы повреждения возле боекомплектов и систем противовоздушной обороны (ПВО).

"На снимках мы видим точечные удары по средствам ПВО, что вывело их из строя, и поражение состава БК врага. Следует заметить, что после нанесения ударов большинство авиации было передислоцировано", — пояснил в комментарии "Схемам" авиаэксперт Анатолий Храпчинский.

Он также подтвердил, что от ракетного удара были поражены системы, привлекаемые в работе РЛС и ПВО.

По словам авиаэксперта Анатолия Храпчинского, аэродром в Джанкое одна из крупнейших баз для российских вертолетов. Он также служит военнотранспортным узлом для перемещения как техники и боеприпасов, так и личного состава.

Напомним, ночью 17 апреля в районе военного аэродрома в городе Джанкой прогремели взрывы. Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Силы обороны Украины нанесли ракетный удар, поразив "определенные российские военные цели".

Впоследствии в Главном управлении разведки Минобороны перечислили "уничтоженную или критически поврежденную" вражескую технику. В частности: это 3 радиолокационные станции, 4 пусковые установки ЗРК С-400, пункт управления средствами ПВО и аппаратура наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М".

Ранее "Телеграф" писал, что российский стратегический бомбардировщик Ту-22 был уничтожен в полете. Это произошло впервые с момента вторжения РФ.