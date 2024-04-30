Истребители времен Второй мировой против российских дронов и ракет

Новый метод борьбы не менее эффективный, но при этом дешевле

Последние дни апреля ознаменовались использованием, на первый взгляд, довольно необычных средств поражения для уничтожения вражеских дронов и ракет. Речь идет об использовании учебных самолетов с дозвуковой скоростью, способных бороться с этими противниками.

Об этом пишет военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам использование подобной авиатехники имеет массу преимуществ.

Як-52 против Орлана-10

Так, 27 апреля в небе над Одессой был сбит российский разведывательный беспилотник "Орлан-10", причем сделано это было с помощью поднявшегося в небо самолета Як-52. Последний имеет поршневой двигатель, то есть аналогичный тем, на которых воевали во Вторую мировую войну и используется для первичного обучения навыкам пилотирования.

На первый взгляд, Як-52 явно устарел для реалий современной войны, но под Одессой он показал, что хороший пилот может из пулеметов уничтожить гораздо более технологичный БПЛА. Как объясняет Александр Коваленко, несмотря на свою казалось бы отсталость, Як-52 имеет огромное преимущество перед современными беспилотниками – скорость. Так, максимальная скорость того же Як-52 составляет порядка 270 км/ч, максимальная скорость "Орлан-10" — 150 км/ч, а крейсерская и того меньше – всего 110 километров.

"А в целом, скажу так. Да. Не Embraer EMB 314 Super Tucano (бразильский легкий штурмовик с турбовинтовым двигателем), но тоже неплохо, в условиях уничтожения объектов с крейсерской скоростью 150 км/ч", — резюмирует эксперт.

При этом аналитик подчеркнул, что использование таких самолетов для уничтожения БПЛА куда лучше, чем более современных реактивных, например, МиГ-29. Так как последний слишком дорог в эксплуатации, его ракета стоит дороже БПЛА, еще и есть риск потерять самолет.

Для чего же МиГ-29 и ожидаемые F-16 подойдут, так это для борьбы с российскими дозвуковыми ракетами типа Х-101/555 и "Калибр" имеющих скорость менее 1000 км/ч. В то же время почти все ракеты "воздух-воздух" реактивных самолетов имеют скорость не менее 1000 км/ч, а значит способны догнать и сбить ракету.

"Две эскадрильи таких "перехватчиков" вполне бы могли решить вопрос с маневрированием Х-101/555 и КРМБ "Калибр", по определённым маршрутам, в воздушном пространстве Украины, в попытке обойти зоны покрытия ПВО. Но, это только мысли вслух", — отмечает Александр Коваленко.

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Ильи Евлаша, оккупанты часто используют разведывательные дроны, летающие над украинскими городами. Сбить же их непростая задача из-за их малых размеров.