"На самолете и с автоматом": Воздушные силы по-новому сбивали российский БПЛА (видео)

Это произошло в небе над Одессой

Сетью распространяют видео, на котором видно как турбовинтовая авиация вступила в бой с российским БПЛА. По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, это произошло в небе над Одессой.

Об этом он пишет в своем Telegram. Украинские воины пытались на самолете из автомата сбить вражеский дрон.

Он также добавил, что недавно из-за распространения информации одесскими каналами чуть не сбили одного из украинских пилотов, которого приняли за Shahed-136.

"Так вот, это был один из них, которые сейчас охотятся за дронами-камикадзе и разведывательными БПЛА", — написал он.

Обозреватель также призвал все паблики и канал соблюдать правила информационной тишины, особенно при взрывах или движении в воздушном пространстве объектов. По его словам, любая опрометчивая информация может сыграть на руку врагу.

Комментируя видео воздушного боя, он написал: "Да, это не Embraer EMB 314 Super Tucano, но тоже неплохо, в условиях уничтожения объектов с крейсерской скоростью 150 км/ч. Есть то, что есть".

Ранее "Телеграф" писал, что в СБУ озвучили подробности ночной атаки на аэродром в России.