"На літаку і з автоматом": Повітряні сили по-новому збивали російський БПЛА (відео)

Це відбулось у небі над Одесою

Мережею поширюють відео, на якому видно як турбогвинтова авіація вступила у бій з російським БПЛА. За словами військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, це відбулось у небі над Одесою.

Про це він пише у своєму Telegram. Українські воїни намагалися на літаку з автомата збити ворожий дрон.

Він також додав, що нещодавно через поширення інформації одеськими каналами мало не збили одного з українських пілотів, якого прийняли за Shahed-136.

"Так от, це був один із них, які зараз полюють за дронами-камікадзе та розвідувальними БПЛА", — написав він.

Оглядач також закликав усі пабліки та канал дотримуватися правила інформаційної тиші, особливо під час вибухів чи руху у повітряному просторі об'єктів. За його словами, будь-яка необачна інформація може зіграти на руку ворогові.

Коментуючи відео повітряного бою, він написав: "Так, це не Embraer EMB 314 Super Tucano, але теж непогано, в умовах знищення об'єктів з крейсерською швидкістю 150 км/год. Маємо те, що є".

Раніше "Телеграф" писав, що у СБУ озвучили подробиці нічної атаки на аеродром у Росії.