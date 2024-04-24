Безпілотники для України: "Коаліція дронів" вже зібрала величезну суму на закупівлю БПЛА

Це допоможе українським військовим

Коаліція безпілотників, ініційована Латвією, зібрала майже 500 мільйонів євро для України. Кошти підуть на закупівлю озброєння.

Про це повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс. За його словами, наразі про спільну закупівлю дронів на суму 400 млн євро оголосили Данія та Нідерланди.

"70 мільйонів євро інвестує Канада, 3 мільйони Литва і не менше 10 мільйонів Латвія", — додав він.

Спрудс зазначив, що це лише початок.

"Тривають активні переговори з іншими країнами безпілотної коаліції", — додав він.

До слова, раніше Спрудс заявив, що його країна досягла прогресу у створенні коаліції з майже 20 країн. Вона працюватиме над забезпеченням озброєння українських військових, а саме — "тисячами" нових безпілотних літальних апаратів.

Це, як підкреслив Спрудс, допоможе українським військовим у війні, в якій безпілотники стали важливим елементом бойових дій.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що міністр закордонних справ Британії Девід Камерон закликав віддати Україні зброю, термін придатності якої спливає.