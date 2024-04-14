Мисливці на російську ППО: ЗМІ розповіли про нові українські дрони, що вже б'ють росіян на фронті

Вітчизняні безпілотники за тижні змінили ситуацію на фронті

Збройні сили України (ЗСУ) використовують дрони Ram II для полювання за російськими системами протиповітряної оборони (ППО) у прифронтовій смузі. Безпілотники залітають у глибину до 15-25 миль (24-40 км), сканують об’єкти та завдають удар.

З лютого дрони Ram II були поставлені на серійне виробництво. ЗСУ їх почали активно застосовувати у прифронтовій смузі останніми тижнями, повідомляє Forbes.

Україна стає лідером з виробництва та застосування безпілотників

Дрони Ram II полюють на російську ППО

"Якщо їм вдасться вивести з ладу достатню кількість засобів протиповітряної оборони Росії, вони зможуть зробити для українських ВПС [Військово-повітряні сили] те, що російські "Ланцети" зробили для ВПС Росії: звільнити шлях винищувачам-бомбардувальникам, щоб вони рухалися до лінії фронту на великій висоті та скидали плануючі бомби з відстані 40 кілометрів", ― йдеться у матеріалі видання.

Коли ЗСУ зможуть відкинути ППО Росії якомога далі від лінії фронту, вони зроблять ці території більш безпечними для бойових літаків. У такому випадку Військово-повітряні сили зможуть застосовувати плануючі бомби від країн-партнерів.

Франція щомісяця передає України по 50 бомб "Хаммер". Спеціально для цих авіаснарядів модернізували винищувачі "МіГ" і "Сухой".

США раніше передали ВПС України плануючі бомби Joint Direct Attack Munition Extended Range. Якщо республіканці розблокують допомогу, то цих снарядів може стати більше. За ефектом вони не поступаються російським керованим авіабомбам.

"І, можливо, на той час українські RAM II відкинуть російську протиповітряну оборону та зроблять безпечнішими для українських літаків планерне бомбардування росіян майже так само невпинно, як російські бомбардування українців", ― йдеться у статті.

Для довідки: Ram II є аналогом російських безпілотників "Ланцет". Дія їх однакова: вони залітають на територію противника, сканують територію та завдають удару. Дрони Ram II є модифікованою версією безпілотника "Лелека". Боєголовка дрона важить близько 3 кг, а сила ураження досягає метра. Дальність польоту складає 45 км.

Окрім Ram II, в Україні виробляється багато дронів. Серед них багаторазовий дрон-бомбер Hummel. Дальність польоту складає до 20 км. Його вже використовують на різних ділянках фронту.

"Телеграф" раніше повідомляв про характеристики українського дрона "Лютий". Він може літати на відстань у 1000 км.