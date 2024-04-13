Втричі більше, ніж за весь 2023 рік: у ЗСУ порадували заявою щодо постачання дронів на фронт

Цей процес триває… і буде тільки більше

Постачання дронів з початку 2024 року значно зросло. Адже вже втричі перевищує загальний обсяг БПЛА, які відправили на фронт за весь 2023 рік.

Відповідну заяву зробив заступник головнокомандувача Збройних сил України полковник Вадим Сухаревський на церемонії спецпогашення поштової марки "Зброя перемоги.Made in UA" у суботу. Про це пише Interfax.

"За весь період 2024 року ми поставили практично втричі більше дронів, ніж за весь минулий рік. Цей процес триває… і буде тільки більше", — сказав Сухаревський.

Він також додав, що 99% дронів, які поставляються, саме українського виробництва.

Також заступник головкома анонсував, що "морський компонент — морські надводні безпілотні апарати, завдяки яким ми очищаємо Чорне море", незабаром очищатимуть Азовське море.

Водночас радісна новина і щодо далекобійних дронів, які залітали вглиб Росії на 1,2 тисячі км, адже це не ліміт їхньої відстані.

"І повірте, вже сьогодні і навіть на вчорашній 1,2 тис. км – не ліміт", — сказав полковник.

Раніше "Телеграф" писав, що головком ЗСУ Олександр Сирський разом із міністром оборони Рустемом Умєровим ознайомились із новітніми розробками українських виробників. Серед них дрони та роботизовані комплекси. Сирський зазначив, що будь-які роботизовані системи допомагають зберігати життя людей на полі бою, зокрема роботизовані системи для евакуації поранених, коли кожна хвилина є критично важливою. Особливу увагу генерал звернув на бойові роботизовані платформи, які невдовзі масово братимуть участь у бойових діях.