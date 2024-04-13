Втрое больше, чем за весь 2023 год: в ВСУ порадовали заявлением о поставке дронов на фронт

Этот процесс продолжается… и будет только больше

Снабжение дронов с начала 2024 года значительно возросло. Ведь уже втрое превышает общий объем БПЛА, отправившихся на фронт за весь 2023 год.

Соответствующее заявление сделал заместитель главнокомандующего Вооруженными Силами Украины полковник Вадим Сухаревский на церемонии спецпогашения почтовой марки "Оружие победы.Made in UA" в субботу. Об этом пишет Interfax.

"За весь период 2024 года мы поставили практически втрое больше дронов, чем за весь прошлый год. Этот процесс продолжается... и будет только больше", — сказал Сухаревский.

Он также добавил, что 99% поставляемых дронов именно украинского производства.

Также замглавы анонсировал, что "морской компонент — морские надводные беспилотные аппараты, благодаря которым мы очищаем Черное море", вскоре будут очищать Азовское море.

В то же время радостная новость и относительно дальнобойных дронов, залетавших вглубь России на 1,2 тысячи км, ведь это не предел их расстояния.

"И поверьте, уже сегодня и даже на вчерашний 1,2 тыс. км – не лимит ", – сказал полковник.

Ранее "Телеграф" писал, что главком ВСУ Александр Сырский вместе с министром обороны Рустемом Умеровым ознакомились с новейшими разработками украинских производителей. Среди них дроны и роботизированные комплексы. Сырский отметил, что любые роботизированные системы помогают сохранять жизнь людей на поле боя, в частности роботизированные системы для эвакуации раненых, когда каждая минута критически важна. Особое внимание генерал обратил на боевые роботизированные платформы, которые вскоре будут массово участвовать в боевых действиях.