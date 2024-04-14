Охотники на российскую ПВО: СМИ рассказали о новых украинских дронах, которые уже бьют россиян на фронте

Отечественные беспилотники за недели изменили ситуацию на фронте

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют дроны Ram II для охоты за российскими системами противовоздушной обороны (ПВО) в прифронтовой полосе. Беспилотники залетают на глубину до 15-25 миль (24-40 км), сканируют объекты и наносят удар.

С февраля дроны Ram II были поставлены на серийное производство. ВСУ их начали активно применять в прифронтовой полосе в последние недели, сообщает Forbes.

Украина становится лидером по производству и применению беспилотников

Дроны Ram II охотятся на российскую ПВО

"Если им удастся вывести из строя достаточное количество средств противовоздушной обороны России, они смогут сделать для украинских ВВС [Военно-воздушные силы] то, что российские "Ланцеты" сделали для ВВС России: освободить путь истребителям-бомбардировщикам, чтобы они двигались к линии на большой высоте и сбрасывали планирующие бомбы на расстоянии 40 километров", ― говорится в материале издания.

Когда ВСУ смогут отбросить ПВО России как можно дальше от линии фронта, они сделают эти территории более безопасными для боевых самолетов. В таком случае Военно-воздушные силы могут применять планирующие бомбы от стран-партнеров.

Франция ежемесячно передает Украину по 50 бомб "Хаммер". Специально для этих авиаснарядов модернизировали истребители "МиГ" и "Сухой".

США ранее передали ВВС Украины планирующие бомбы Joint Direct Attack Munition Extended Range. Если республиканцы разблокируют помощь, то этих снарядов может стать больше. По эффекту они не уступают российским управляемым авиабомбам.

"И, возможно, к тому времени украинские RAM II отбросят российскую противовоздушную оборону и сделают более безопасными для украинских самолетов планерную бомбардировку россиян почти так же неустанно, как российские бомбардировки украинцев", ― говорится в статье.

Для справки: Ram II является аналогом российских беспилотников "Ланцет". У них одинаковый принцип действия: они залетают на территорию противника, сканируют и наносят удар. Дроны Ram II являются модифицированной версией беспилотника "Лелека". Боеголовка дрона весит около 3 кг, а сила поражения достигает метра. Дальность полета составляет 40 км.

Кроме Ram II, в Украине производится много дронов. Среди них многоразовый дрон-бомбер Hummel. Дальность полета составляет до 20 км. Его уже используют на разных участках фронта.

"Телеграф" ранее сообщал о характеристиках украинского дрона "Лютый". Он может летать на расстояние в 1000 км.