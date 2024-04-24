Беспилотники для Украины: "Коалиция дронов" уже собрала огромную сумму на закупку БПЛА

Это поможет украинским военным

Коалиция беспилотников, инициированная Латвией, собрала около 500 миллионов евро для Украины. Денежные средства пойдут на закупку вооружения.

Об этом сообщил министр обороны Латвии Андрис Спрудс. По его словам, о совместной закупке дронов на сумму 400 млн евро объявили Дания и Нидерланды.

"70 миллионов евро инвестирует Канада, 3 миллиона Литва и не менее 10 миллионов Латвия", — добавил он.

Спрудс отметил, что это только начало.

"Продолжаются активные переговоры с другими странами беспилотной коалиции", — добавил он.

К слову, ранее Спрудс заявил, что его страна добилась прогресса в создании коалиции из почти 20 стран. Она будет работать над обеспечением вооружения украинских военных, а именно тысячами новых беспилотных летательных аппаратов.

Это, как подчеркнул Спрудс, поможет украинским военным в войне, где беспилотники стали важным элементом боевых действий.

Ранее "Телеграф" сообщал, что министр иностранных дел Британии Дэвид Камерон призвал отдать Украине оружие, срок годности которого истекает.