Нелегкая цель для ПВО: в ВСУ указали на сложности борьбы с российскими разведдронами

Системы дальнего действия менее эффективны

Российские разведывательные дроны летают над крупными городами, такими как Одесса, Харьков, Запорожье, Чернигов Днепр, регулярно. При этом оккупанты широко их применяют в прифронтовых и тыловых городах.

Сбивать их и даже заметить в воздушном просторном не так уж легко. Об этом в комментарии BBC News Украина рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

"Русские разведывательные дроны — это малая цель для ПВО с малой отражающей поверхностью. Они окрашены в серебристый цвет и почти не видны невооруженным глазом. Они висят на достаточно большой высоте 4-5 км, куда не достают ПЗРК, такие как Stinger, и их очень сложно, почти невозможно захватить как цель", — заметил пресс-секретарь.

По его словам, обнаружить и уничтожить "Орланов", Zala, Supercam и других небольших разведчиков можно не столько с ПЗРК, сколько из мощных систем ПВО среднего радиуса действия.

"Например "Бук" из советских или NASAMS из западных. Такие системы есть в ВСУ, но их нужно больше и особенно больше боекомплекта для них", — отмечается Илья Евлаш.

Также Евлаш отметил необходимость в ракетах, которыми сбиваются российские беспилотники.

"Нам нужно много ракет, потому что враг владеет значительным ресурсом беспилотной авиации и использует ее десятками вдоль линии фронта — их дроны постоянно находятся в воздухе и ищут цели для наведения ракет и корректировки артиллерии", — говорит он.

Ранее "Телеграф" писал, что летом 2023 года российские пропагандисты утверждали, что ВПК страны-агрессора производит десятки тысяч барражирующих борон (дронов-камикадзе) "Ланцет", которые будут наносить удары по ВСУ. Однако сами же пропагандисты в апреле признались, что реальные масштабы производства в десятки раз ниже заявленных годом ранее.