Укр

Нелегкая цель для ПВО: в ВСУ указали на сложности борьбы с российскими разведдронами

Автор
Юлия Крутякова Юлия Крутякова
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Автор
Сбитие русских дронов Новость обновлена 30 апреля 2024, 09:18
Сбитие русских дронов. Фото Государственная пограничная служба Украины

Системы дальнего действия менее эффективны

Российские разведывательные дроны летают над крупными городами, такими как Одесса, Харьков, Запорожье, Чернигов Днепр, регулярно. При этом оккупанты широко их применяют в прифронтовых и тыловых городах.

Сбивать их и даже заметить в воздушном просторном не так уж легко. Об этом в комментарии BBC News Украина рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

"Русские разведывательные дроны — это малая цель для ПВО с малой отражающей поверхностью. Они окрашены в серебристый цвет и почти не видны невооруженным глазом. Они висят на достаточно большой высоте 4-5 км, куда не достают ПЗРК, такие как Stinger, и их очень сложно, почти невозможно захватить как цель", — заметил пресс-секретарь.

По его словам, обнаружить и уничтожить "Орланов", Zala, Supercam и других небольших разведчиков можно не столько с ПЗРК, сколько из мощных систем ПВО среднего радиуса действия.

"Например "Бук" из советских или NASAMS из западных. Такие системы есть в ВСУ, но их нужно больше и особенно больше боекомплекта для них", — отмечается Илья Евлаш.

Также Евлаш отметил необходимость в ракетах, которыми сбиваются российские беспилотники.

"Нам нужно много ракет, потому что враг владеет значительным ресурсом беспилотной авиации и использует ее десятками вдоль линии фронта — их дроны постоянно находятся в воздухе и ищут цели для наведения ракет и корректировки артиллерии", — говорит он.

Ранее "Телеграф" писал, что летом 2023 года российские пропагандисты утверждали, что ВПК страны-агрессора производит десятки тысяч барражирующих борон (дронов-камикадзе) "Ланцет", которые будут наносить удары по ВСУ. Однако сами же пропагандисты в апреле признались, что реальные масштабы производства в десятки раз ниже заявленных годом ранее.

Теги:
#Россия #Разведка #Дрон #NASAMS