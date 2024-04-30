Нелегка ціль для ППО: у ЗСУ вказали на складнощі боротьби з російськими розвіддронами

Системи дальньої дії менш ефективні

Російські розвідувальні дрони літають над великими містами, такими як Одеса, Харків, Запоріжжя, Чернігів Дніпро, регулярно. При цьому окупанти широко їх застосовують у прифронтових та тилових містах.

Збивати їх та навіть помітити у повітряному просторій не так вже й легко. Про це в коментарі BBC News Україна розповів речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

"Російські розвідувальні дрони — це мала ціль для ППО з малою відбиваючою поверхнею. Вони пофарбовані у сріблястий колір і їх майже не видно неозброєним оком. Вони висять на досить великій висоті 4-5 км, куди не дістають ПЗРК, такі як Stinger, і їх дуже складно, майже неможливо захопити як ціль", — зауважив речник.

За його словами, виявити і знищити "Орланів", Zala, Supercam та інших невеликих розвідників можна не стільки з ПЗРК, а скільки з потужних систем ППО середнього радіусу дії.

"Наприклад "Бук" з радянських або NASAMS із західних. Такі системи є у ЗСУ, але їх потрібно більше та особливо більше боєкомплекту для них", — зазначається Ілля Євлаш.

Також Євлаш наголосив на потребі у ракетах, якими збиваються російські безпілотники.

"Нам потрібно багато ракет, тому що ворог володіє значним ресурсом безпілотної авіації і використовує її десятками вздовж лінії фронту – їхні дрони постійно перебувають у повітрі та шукають цілі для наведення ракет і корегування артилерії", — каже він.

Раніше "Телеграф" писав, що влітку 2023 року російські пропагандисти стверджували, що ВПК країни-агресора виробляє десятки тисяч боєприпасів, що барражують (дронів-камікадзе) "Ланцет", які будуть завдавати ударів по ЗСУ. Проте самі ж пропагандисти у квітні зізналися, що реальні масштаби виробництва в десятки разів нижчі від заявлених роком раніше.