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Нелегка ціль для ППО: у ЗСУ вказали на складнощі боротьби з російськими розвіддронами

Автор
Юлія Крутякова Юлія Крутякова
Дата публікації
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Автор
Збиття російських дронів Новина оновлена 30 квітня 2024, 09:18
Збиття російських дронів. Фото Державна прикордонна служба України

Системи дальньої дії менш ефективні

Російські розвідувальні дрони літають над великими містами, такими як Одеса, Харків, Запоріжжя, Чернігів Дніпро, регулярно. При цьому окупанти широко їх застосовують у прифронтових та тилових містах.

Збивати їх та навіть помітити у повітряному просторій не так вже й легко. Про це в коментарі BBC News Україна розповів речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

"Російські розвідувальні дрони — це мала ціль для ППО з малою відбиваючою поверхнею. Вони пофарбовані у сріблястий колір і їх майже не видно неозброєним оком. Вони висять на досить великій висоті 4-5 км, куди не дістають ПЗРК, такі як Stinger, і їх дуже складно, майже неможливо захопити як ціль", — зауважив речник.

За його словами, виявити і знищити "Орланів", Zala, Supercam та інших невеликих розвідників можна не стільки з ПЗРК, а скільки з потужних систем ППО середнього радіусу дії.

"Наприклад "Бук" з радянських або NASAMS із західних. Такі системи є у ЗСУ, але їх потрібно більше та особливо більше боєкомплекту для них", — зазначається Ілля Євлаш.

Також Євлаш наголосив на потребі у ракетах, якими збиваються російські безпілотники.

"Нам потрібно багато ракет, тому що ворог володіє значним ресурсом безпілотної авіації і використовує її десятками вздовж лінії фронту – їхні дрони постійно перебувають у повітрі та шукають цілі для наведення ракет і корегування артилерії", — каже він.

Раніше "Телеграф" писав, що влітку 2023 року російські пропагандисти стверджували, що ВПК країни-агресора виробляє десятки тисяч боєприпасів, що барражують (дронів-камікадзе) "Ланцет", які будуть завдавати ударів по ЗСУ. Проте самі ж пропагандисти у квітні зізналися, що реальні масштаби виробництва в десятки разів нижчі від заявлених роком раніше.

Теги:
#Росія #Розвідка #Дрон #NASAMS