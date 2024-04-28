Нова система боротьби з дронами виявилася безглуздою: розвідники ГУР знищили російську РЛС (відео)

Таких систем було випущено менше ніж 40 штук

Українські розвідники знищили новітню російську антидронову радіолокаційну станцію "Репейник" ("Реп’ях"). Іронія полягає в тому, що удару по ній було завдано саме дроном.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки. Також у відомстві оприлюднили кадри моменту ураження російської РЛС.

Зазначається, що удару було завдано 26 квітня, а операцію провели розвідники ГУР у співпраці з бійцями групи "Гуси 9".

"Переносну РЛС "рєпєйнік" росіяни почали постачати у війська лише у 2022 році. Її вартість становить близько 10 мільйонів рублів або 100 тисяч доларів. Станція служила окупантам для виявлення малих повітряних цілей, зокрема дронів, на відстані до 15 кілометрів і на висоті 5 кілометрів", — йдеться у повідомленні.

Відповідно до заявлених характеристик РЛС "Репейник" може працювати для виявлення як малих дронів, включаючи квадрокоптери типу Mavic, так і транспортні засоби та людей. При цьому він повинен виявляти згадані "мавіки" на відстані близько 2 кілометрів, а більші дрони й зовсім на відстані до 15 кілометрів. При цьому він може придушувати повітряні цілі з відстані 1,5 кілометра.

Примітно, що росіяни позиціонують цю систему не тільки як військову, але як засіб виявлення несанкціонованих дронів для захисту об’єктів, що охороняються далеко від лінії фронту. Станом на кінець 2023 року їх було випущено менше ніж 40 одиниць.

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