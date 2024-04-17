На Заході злякалися ядерного удару Росії через атаку на Мордовію: що там знаходиться

Багатостраждальна станція будувалася з 1995 року і мала багато проблем перед запуском

Під час дронового удару по російській Мордовії 11 квітня могла бути знищена новітня РЛС "Контейнер". Тепер на заході побоюються того, що це може сприйняти Кремль як перетин "червоних ліній" щодо застосування ядерної зброї.

Про це повідомляє Newsweek. Видання зазначає, що напередодні в українських ЗМІ з’явилося повідомлення про те, що БПЛА атакували 590-й окремий радіотехнічний центр в/ч 84680 у місті Ковилкіно, що майже за 600 кілометрів від українського кордону.

На цьому місці розташована загоризонтна станція радіолокації 29Б6 "Контейнер", яка є частиною російської мережі розвідки і раннього попередження, в тому числі й про застосування балістичного озброєння.

Хоча в цей час масштабів пошкодження не встановлено, проте видання припустило, що пошкодження цієї системи підпадає під одну з умов, яку росіяни визначили як межу для можливості застосування ядерного озброєння.

Зазначається, що в указі російського диктатора від 2020 року зазначено, що до використання ядерної зброї може призвести "вплив противника на критично важливі державні або військові об’єкти Російської Федерації, вихід з ладу якого призведе до зриву дій ядерних сил у відповідь".

Про РЛС "Контейнер" відомо мало. Роботи над цією станцією завершилися у 2012 році, а запустили її лише у 2019 році. За словами пропагандистів, вона здатна бачити літаючі об’єкти на відстані у 2000-2800 кілометрів, але має сліпу зону в 900 км, тому її й розмістили так далеко від кордону.

Огляд РЛС "Контейнер"

Нагадаємо, вранці 17 квітня дрони, які імовірно запущені ГУР, атакували авіазавод у Татарстані. Там ворог виробляє та ремонтує бомбардувальники Ту-22М та Ту-160М.