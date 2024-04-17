Пролетіли півтори тисячі кілометрів: дрони атакували важливий російський авіазавод, подробиці від ГУР (відео)

У мережі розповсюджують відео прильотів

Головне управління розвідки Міністерства оборони України вранці 17 квітня атакувало авіазавод у Татарстані. Там ворог виробляє та ремонтує бомбардувальники Ту-22М та Ту-160М.

Про це повідомляє "РБУ-Україна", посилаючись на джерела у спецслужбах. За їхніми даними, вибухи на території авіазаводу ім. Горбунова у Казані прозвучали 17 квітня близько 10 години ранку (по Києву).

Важливо відзначити, що від України до Казані понад тисячу кілометрів відстані. Від Харкова, наприклад, близько 1300 км.

У цей же час місцеві ЗМІ та користувачі писали, що в районі казанського авіаційного заводу спрацювала сирена повітряної тривоги. Одночасно розпочалася евакуація персоналу з території підприємства. Одночасно "Росавіація" заявляла, що аеропорти Казані, Нижньокамська та Нижнього Новгорода тимчасово не приймають і не відправляють літаки, а в мережі почали розповсюджувати фото та відео вибухів на території заводу, спричинені атакою БПЛА.

Для довідки: Казанське авіаційне виробниче промислове об’єднання імені С. П. Горбунова — це російське авіаційне підприємство, що входить до холдингу КБ Туполєва.

На вказаному заводі виробляють та ремонтують російські військові літаки, зокрема, стратегічні бомбардувальники Ту-22М та Ту-160М, за допомогою яких Росія здійснює ракетні атаки проти України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в ніч на 17 квітня в Росії було знищено черговий військовий вертоліт. Удару по ньому було завдано прямо на ворожому аеродромі.