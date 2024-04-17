Спалили на аеродромі: в Росії знищили гелікоптер Мі-8, деталі операції ГУР (відео)

Ціль була знищена

У ніч проти 17 квітня у Росії було знищено черговий військовий гелікоптер. Удару по ньому було завдано прямо на ворожому аеродромі. Його спалили.

Про це повідомляє пресслужба ГУР МО. За її даними, успішна операція відбулася на аеродромі "Кряж", що у місті Самара.

Там у ніч на 17 березня було підпалено вертоліт Мі-8 окупаційної армії. Вартість вертольота такого типу може становити від 10 до 15 мільйонів доларів.

"Агресор використав зазначений гелікоптер у війні проти України для перевезення зброї та особового складу", — йдеться у повідомленні.

На підтвердження своїм словам розвідники опублікували відео самого підпалу. На ньому видно охоплений полум’ям фюзеляжу бойової машини.

Нагадаємо, що ця втрата для Росії за цю ніч була не єдиною. Сили оборони України атакували росіян також у місті Джанкой у тимчасово окупованому Криму. Джерела "Телеграфа" розповіли про те, що могло бути знищено на місці найпотужніших прильотів. Супутникові знімки, зроблені раніше, це підтверджують.