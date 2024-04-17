Було дві хвилі детонацій: нові подробиці потужного удару по Джанкою, що уразили (карта)

Удар міг зачепити одразу декілька цілей

Нічна атака на окупантів у тимчасово окупованому Джанкої була успішною. Сили оборони, попередньо, уразили дуже "жирні" цілі.

Про це "Телеграфу" розповіли власні джерела. За даними наших співрозмовників у ГУР, внаслідок прильотів у Криму були дві хвилі вторинних детонацій. Наслідки вибухів наразі уточнюються.

Ще одне джерело розповіло про попередні втрати РФ. Важливо, що ця інформація поки що перевіряється, проте згідно з нею окупанти могли втратити:

3 батареї ППО;

кілька вертольотів;

цистерну ПММ;

склад БК;

2 станції РЛС;

1 систему РЕБ;

пускову установку БРК "Бастіон".

І поки ця інформація чекає на підтвердження, слід зазначити, що, згідно з супутниковими знімками, на місці прильотів справді могла розташовуватися російська ППО С-400. Також на даному аеродромі у березні знаходилися 4 Су-25, 10 Мі-28, 2 Ка-52.

"Зараз пишуть, що С-400 перемістили. Сподіватимемося, що в те місце, де горить окремий вогник на карті пожеж", — зазначає блогер Роман Шрайк.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 15 квітня у Криму під час повітряної тривоги пролунали потужні вибухи. Партизани "Атеш" тоді повідомили про ймовірне потрапляння до частини 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ у Севастополі.