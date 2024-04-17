Было две волны детонаций: новые подробности мощного удара по Джанкою, что поразили (карта)

Удар мог задеть сразу несколько целей

Ночная атака на оккупантов во временно оккупированном Джанкое была успешной. Силы обороны, предварительно, поразили очень "жирные" цели.

Об этом "Телеграфу" рассказали собственные источники. По данным наших собеседников в ГУР, в результате прилетов в Крыму были две волны вторичных детонаций. Последствия взрывов на данный момент уточняются.

Еще один источник рассказал о предварительных потерях РФ. Важно, что эта информация пока проверяется, однако согласно ей оккупанты могли потерять:

3 батареи ПВО;

несколько вертолетов;

цистерну ГСМ;

склад БК;

2 станции РЛС;

1 систему РЭБ;

пусковую установку БРК "Бастион".

И пока эта информация ожидает подтверждения, следует отметить, что, согласно спутниковым снимкам, на месте прилетов действительно могла располагаться российская ПВО С-400. Также на данном аэродроме в марте находились 4 Су-25, 10 Ми-28, 2 Ка-52.

"Сейчас, пишут, что С-400 переместили. Будем надеяться, что в то место, где горит отдельный огонек на карте пожаров", — отмечает блогер Роман Шрайк.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 15 апреля в Крыму во время воздушной тревоги прогремели мощные взрывы. Партизаны "Атеш" тогда сообщили о вероятном попадании в часть 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ в Севастополе.