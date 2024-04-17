Сожгли на аэродроме: в России уничтожили вертолет Ми-8, детали операции ГУР (видео)

Цель была уничтожена

В ночь на 17 апреля в России был уничтожен очередной военный вертолет. Удар по нему был нанесен прямо на вражеском аэродроме. Его сожгли.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР МО. По её данным, успешная операция произошла на аэродроме "Кряж", который находится в городе Самара.

Там в ночь на 17 марта был подожжен вертолет Ми-8 оккупационной армии. Стоимость вертолета такого типа может составлять от 10 до 15 миллионов долларов.

"Агрессор использовал указанный вертолет в войне против Украины для перевозки оружия и личного состава", — говорится в сообщении.

В подтверждение своим словам разведчики опубликовали видео самого поджога. На нем видно объятый пламенем фюзеляж боевой машины.

Напомним, что данная потеря для России за эту ночь была не единственной. Силы обороны Украины атаковали россиян также в городе Джанкой во временно оккупированном Крыму. Источники "Телеграфа" рассказали о том, что могло быть уничтожена на месте мощнейших прилетов. Спутниковые снимки, сделанные ранее, подтверждают это.