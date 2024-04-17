Пролетели полторы тысячи километров: дроны атаковали важнейший российский авиазавод, подробности от ГУР (видео)

В сети распространяют видео прилетов

Главное управление разведки Министерства обороны Украины утром 17 апреля атаковало авиазавод в Татарстане. Там враг производит и ремонтирует бомбардировщики Ту-22М и Ту-160М.

Об этом сообщает "РБУ-Украина", ссылаясь на источники в спецслужбах. По их данным, взрывы на территории авиазавода им. Горбунова в Казани прозвучали 17 апреля около 10 часов утра (по Киеву).

Важно отметить, что от Украины до Казани более тысячи километров расстояния. От Харькова, например, около 1300 километров.

В это же время местны СМИ и пользователи писали, что в районе казанского авиационного завода сработала сирена воздушной тревоги. Одновременно началась эвакуация персонала с территории предприятия. Одновременно "Росавиация" заявляла, что аэропорты Казани, Нижнекамска и Нижнего Новгорода временно не принимают и не отправляют самолеты, а в сети начали распространять фото и видео взрывов на территории завода, вызванные атакой БПЛА.

Для справки: Казанское авиационное производственное промышленное объединение имени С. П. Горбунова — это российское авиационное предприятие, входящее в холдинг КБ Туполева.

На указанном заводе производят и ремонтируют российские военные самолеты, в частности, стратегические бомбардировщики Ту-22М и Ту-160М, с помощью которых Россия осуществляет ракетные атаки против Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 17 апреля в России был уничтожен очередной военный вертолет. Удар по нему был нанесен прямо на вражеском аэродроме.