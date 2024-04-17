На Западе испугались ядерного удара России из-за атаки на Мордовию: что за объект там находится

Многострадальная станция строилась с 1995 года и имела множество проблем перед запуском

Во время дронового удара по российской Мордовии 11 апреля могла быть уничтожена новейшая РЛС "Контейнер". Теперь на западе опасаются того, что это может быть воспринято Кремлем, как пересечение "красных линий" по применению ядерного оружия.

Об этом сообщает Newsweek. Издание отмечает, что накануне в украинских СМИ появилось сообщение о том, что БПЛА атаковали 590-й отдельный радиотехнический центр в/ч 84680 в городе Ковылкино, что почти в 600 километрах от украинской границы.

На этом месте расположена загоризонтная радиолокационная станция 29Б6 "Контейнер", которая является частью российской сети разведки и раннего предупреждения, в том числе и о применении баллистического вооружения.

Хотя в настоящее время масштабы повреждения не установлены, однако издание предположило, что повреждение этой системы попадает под одно из условий, которое россияне определили как черту для возможности применения ядерного вооружения.

Отмечается, что в указе российского диктатора от 2020 года указано, что к использованию ядерного оружия может привести "воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты Российской Федерации, выход из строя которого приведет к срыву ответных действий ядерных сил".

О РЛС "Контейнер" известно мало. Работы над этой станцией завершились в 2012 году, а запустили ее лишь в 2019 году. По заверениям пропагандистов, она способна видеть летающие объекты на расстоянии в 2000-2800 километров, но имеет слепую зону в 900 км, поэтому ее и разместили так далеко от границы.

Обзор РЛС "Контейнер"

Напомним, утром 17 апреля дроны, которые предположительно запущены ГУР, атаковали авиазавод в Татарстане. Там враг производит и ремонтирует бомбардировщики Ту-22М и Ту-160М.