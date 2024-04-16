"Перетворився на друшляк": СБУ знищила російську РЛС яка "бачила" Україну на 700 км вглиб

Ворог втратив модернізований комплекс "Небо-У"

СБУ вразила радіолокаційну станцію (РЛС) дальньої дії в Брянській області. Вона контролювала небо на 700 км вглиб України.

Йдеться про модернізований комплекс "Небо-У", що допомагав загарбникам виявляти українські засоби ураження і підтримував російські бомбардувальники, що запускають КАБи. Про це "Телеграфу" повідомили джерела в СБУ.

Установку вартістю 100 млн доларів уразили сімома дронами-камікадзе. Джерела підтвердили, що комплекс "Небо-У" більше не працює і "ймовірно перетворився на друшляк".

Це вже другий такий комплекс, який знищило 13те Головне Управління військової контррозвідки СБУ. Перший вони зруйнували у Бєлгородській області рф. Також нещодавно було знищено радіолокаційний комплекс Каста-2Е2 поблизу тимчасово окупованого українського Бердянська.

Тепер у загарбників стало менше можливостей виявляти повітряні цілі вздовж північного кордону України,наголосили у СБУ. Радіолокаційна сліпота росіян допоможе нашим військам вести розвідку, запускати безпілотники та більш якісно використовувати армійську авіацію на цій ділянці.

Раніше "Телеграф" повідомив, що СБУ готує сюрпризи для окупантів у Криму.