Будівлю знищено: з'явилося відео з місця прильоту по рембазі в окупованому Луганську

На кадрах видно значні руйнування

Після потужних вибухів у Луганську, зʼявились перше відео наслідків влучання. Російські окупанти підтвердили, що приліт був у машинобудівний завод, на якому розташовувалась ремонтна база.

На опублікованих кадрах видно, що будівля значно зруйнована. За попередніми даними, удару могло бути завдано Storm Shadow або HIMARS.

Окупанти нарахували аж чотири прильоти, які й завдали значної шкоди будівлі. Місцеві жителі повідомляли, що на місце подій вирушало чимало карет швидкої допомоги. Проте на опублікованих кадрах видно лише працівників рятувальної служби.

Зауважимо, що водночас проукраїнський блогер із Донбасу "Фашик Донецький" повідомляв, що в Луганському регіоні почали глушити зв’язок. Він додав, що, за непідтвердженими даними, вибухи могли бути результатом удару КАБ по ремонтній базі. У проросійськи налаштованих мешканців окупованого Луганська, зазначає він, виникла справжня істерика. Вони обурені, що їх не захищає хвалене російське ППО.

Раніше "Телеграф" писав, що у березні на шикуванні російської армії в районі тимчасово окупованого села Трьохізбенка Луганської області прилетіла ракета. Тоді загинуло щонайменше 10 окупантів.