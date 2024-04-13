Здание уничтожено: появилось видео с места прилета по рембазе в оккупированном Луганске

На кадрах видны значительные разрушения

После мощных взрывов в Луганске появилось первое видео последствий попадания. Российские оккупанты подтвердили, что прилет был в машиностроительный завод, на котором размещалась ремонтная база.

На опубликованных кадрах видно, что здание значительно разрушено. По предварительным данным, удар мог быть нанесен Storm Shadow или HIMARS.

оккупанты насчитали четыре прилета, которые и нанесли значительный ущерб зданию. Местные жители сообщали, что на место событий отправлялось немало карет скорой помощи. Однако на опубликованных кадрах видны только работники спасательной службы.

Отметим, что проукраинский блоггер из Донбасса "Фашик Донецкий" сообщал, что в Луганском регионе начали глушить связь. Он добавил, что, по неподтвержденным данным, взрывы могли являться результатом удара КАБ по ремонтной базе. У пророссийски настроенных жителей оккупированного Луганска, отмечает он, возникла настоящая истерика. Они возмущены, что их не защищает хваленое российское ПВО.

Ранее "Телеграф" писал, что в марте на построении российской армии в районе временно оккупированного села Трехизбенка Луганской области прилетела ракета. Тогда погибли не менее 10 оккупантов.