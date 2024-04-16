"Превратился в дуршлаг": СБУ уничтожила российскую РЛС, которая "видела" Украину на 700 км вглубь

Враг потерял модернизированный комплекс "Небо-У"

СБУ разбила радиолокационную станцию (РЛС) дальнего действия в Брянской области. Она контролировала небо на 700 км вглубь Украины.

Речь идет о модернизированном комплексе "Небо-У", который помогал захватчикам выявлять украинские средства поражения и поддерживал запускающие КАБы российские бомбардировщики. Об этом "Телеграфу" сообщили источники в СБУ.

Установку стоимостью 100 млн долларов атаковали семь дронов-камикадзе. Источники подтвердили, что комплекс "Небо-У" больше не работает и "вероятно превратился в дуршлаг".

Это уже второй такой комплекс, который уничтожило 13-е Главное Управление военной контрразведки СБУ. Первый они разрушили в Белгородской области России. Также недавно был уничтожен радиолокационный комплекс Каста-2Е2 вблизи временно оккупированного украинского Бердянска.

Теперь у захватчиков стало меньше возможностей обнаруживать воздушные цели вдоль северной границы Украины, подчеркнули в СБУ. Радиолокационная слепота россиян поможет нашим войскам вести разведку, запускать беспилотники и качественно использовать армейскую авиацию на этом участке.

Ранее "Телеграф" сообщил, что СБУ готовит сюрпризы для оккупантов в Крыму.