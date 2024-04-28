Новейшая система борьбы с дронами оказалась бесполезной: разведчики ГУР уничтожили российскую РЛС (видео)

Таких систем было выпущено менее 40 штук

Украинские разведчики уничтожили новейшую российскую антидроновую радиолокационную станцию "Репейник". Ирония заключается в том, что удар по ней был нанесен именно дроном.

Об этом проинформировала пресс-служба Главного управления разведки. Также в ведомстве обнародовали кадры момента поражения российской РЛС.

Отмечается, что удар был нанесен 26 апреля, а операция проведена разведчиками ГУР в содействии с бойцами группы "Гуси 9".

"Переносную РЛС "репейник" россияне начали поставлять в войска только в 2022 году. Ее стоимость составляет около 10 миллионов рублей или 100 тысяч долларов. Станция служила оккупантам для обнаружения малых воздушных целей, в частности дронов, на расстоянии до 15 километров и на высоте до 5 километров", — говорится в сообщении.

Согласно заявленным характеристикам РЛС "Репейник" может работать для обнаружения как малых дронов, включая квадрокоптеры типа Mavic, так и транспортные средства и людей. При том он должен обнаруживать упомянутые "мавики" на расстоянии около 2 километров, а более крупные дроны и вовсе на расстоянии до 15 километров. При этмо он может подавлять воздушные цели с расстояния в 1,5 километров.

Примечательно, что россияне позиционируют эту систему не только как военную, но как средство обнаружения несанкционированных дронов для защиты охраняемых объектов вдали от линии фронта. По состоянию на конец 2023 года их было выпущено менее 40 единиц.

Как сообщалось ранее, на поле боя все большую популярность приобретают охотничьи гладкоствольные ружья и карабины. Хотя они не подходят для борьбы с живой силой, но уже неплохо себя показали, как средство борьбы с дронами.