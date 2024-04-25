В борьбе против украинских дронов оккупанты стали использовать охотничью картечь по-особому

Речь идет об особом способе ее применения

Как признаются на передовой, именно FPV-дроны являются основным средством поражения и обороны на передовой. В связи с этим российские оккупанты придумывают новые способы борьбы с ними, поскольку РЭБ не всегда работают.

Все большую популярность приобретают гладкоствольные ружья и самозарядные карабины типа "Сайга" и "Вепрь". Как утверждают российские пропагандистские Telegram-каналы, очень эффективно показывает себя картечь калибром 8,5 мм, хотя и "дробь-тройка" (диаметр дроби 3,5 мм) тоже подойдёт.

Однако у подобного метода есть и свой минус – рассеивание дроби, что снижает эффективность стрельбы. В результате оккупанты решили взять на вооружение такое явление как "связанная картечь". При этом в картечи делают дырку через которую связывают свинцовые шарики и снаряжают ими патроны для стрельбы на дальность до 50 метров.

Связанная картечь

Основное преимущество при стрельбе таким боеприпасом – большая кучность по сравнению с обычным картечным патроном. Но это не то же самое, что стрелять пулей, поскольку разлет поражающих элементов все равно сохраняется. Так, хотя сам такой патрон сможет пролететь 100 метров, поразить цель на таком расстоянии он вряд ли сможет. Но если связанная картечь снаряжена в патрон правильно, то разброс картечин при стрельбе на 50 метров будет составлять около 12 см.

В то время как россияне вынуждены использовать самодельную связанную картечь, ВСУ уничтожают российские FPV-дроны с помощью полуавтоматических гладкоствольных ружей Hatsan Escort BTS, способных поражать цель на расстоянии до 120 метров.