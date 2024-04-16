Если FPV прорываются: их встречает ружье Hatsan Escort (фото)

Тренируют сбивать дроны из ружья лучших стрелков, ведь каждый дрон может нести взрывчатку

Российские оккупанты, поняв преимущество дронов на поле боя, активно применяют FPV-беспилотники. Не всех удается заглушить средствами радиоэлектронной борьбы.

Как рассказывает АрмияInform, в 68 об. им. Олексы Довбуша против них используют полуавтоматические гладкоствольные ружья Hatsan Escort BTS кал. 12/76. Отмечается, что поражать цель ружье может на расстоянии 120 метров.

Именно это ружье выбирали из нескольких вариантов, испытывая его в боевых условиях. Сейчас бойцов тренируют на сноровку именно с ней. В день на фронте имеют дело с 70-90 беспилотниками. Не обезвреженные РЭБ приходится сбивать вручную. Попасть в них можно на высоте 50, 80 и 100 метров. Инструктор Александр отмечает, что "ружья перекрывают рабочую дистанцию, с которых дроны бросают сбросы". Это ружье турецкого производства.

Тренировка с ружьем Hatsan Escort/ фото АрмияInform

Характеристики полуавтоматического ружья Hatsan Escort:

Стреляет патронами 12 калибра с длиной гильзы 76 мм (12/76),

Компоновка булл-пап, позволяющая уменьшить габариты оружия, а также сместить баланс от ствола поближе к примеру,

Темп стрельбы — 10 выстрелов в минуту,

Вес — 3,6 кг.

Ранее "Телеграф" писал о тестировании плавучих бронежилетов. Спасательная часть открывается, если боец попадает в воду.