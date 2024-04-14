Поле боя парализовано, а за пилотами идет охота: как боевые БПЛА изменили войну в Украине

"Серая зона" превратилась в "зону смерти"

Война России против Украины показала, как дроны могут существенно преобразовать поле боя. Сейчас в небе над линией фронте находится столько беспилотников, что это позволило остановить любое продвижение пехоты и техники.

Как говорится в материале The Washington Post, сейчас пехотинцам остается лишь держаться поближе к окопам и надеяться на то, что пилот дрона недостаточно опытен. Однако те из пилотов, которые выполняют миссии многие месяцы уже достаточно подготовлены, чтобы преследовать свою цель даже в траншеях и нырять за ними в укрытия.

По словам командира подразделения беспилотников "Код 9.2" Александр Настенко рассказал, что развитие технологии дронов позволило превратить "серую зону" в "зону смерти". Он подчеркнул, что каждый, кто попытается пересечь ее под наблюдением дронов, обречен на смерть. При том, неважно будет ли это происходить днем или ночью.

Для Украины дроны позволили сместить баланс сил в свою пользу и нивелировать российское превосходство в живой силе и оружии. Однако оккупанты тоже поняли их преимущество и развернули масштабное производство своих собственных дронов.

Вместе с тем издание высказывает предположение, что обилие дронов в воздухе хоть и позволило стабилизировать фронт, но в сочетании с масштабными минными полями и нехваткой боеприпасов "сделали практически невозможным" для Украины масштабные прорывы фронта, как это было в 2022 году. В то время россияне используют превосходство в боеприпасах и авиации, чтобы достичь успеха под Авдеевкой и пытаться продвинуться дальше.

Из-за того, что пакет помощи США застрял в Конгрессе Украина рассчитывает произвести миллион дронов в год, в надежде, что они позволят ей остановить российское продвижение.

Однако в настоящее время спрос на дроны превышает предложение и это несмотря на то, что большое количество производит промышленность и даже волонтеры. Это приводит к тому, что бойцы на поле боя пытаются захватить и отремонтировать подбитые свои или российские БПЛА в надежде, что их можно будет использовать повторно.

Помимо количества БПЛА растет и количество средств борьбы с ними. Так в еще осенью 2023 года дроны могли свободно поражать цели, то теперь сложно отлететь на пару километров, чтобы экран не стал серым от помех.

Кроме того, россияне понимают, насколько ценны для Украины пилоты дронов, что теперь специально выискивают их позиции и не жалеют даже авиабомб на их разрушение.

Как сообщалось ранее, в западных СМИ появилась информация о том, что американские военные БПЛА показали свою ненадежность на поле боя в Украине. В то же время, ВСУ смогли найти способ не остаться без "птичек" благодаря помощи Китая.