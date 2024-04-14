Поле бою паралізоване, а за пілотами йде полювання: як бойові БПЛА змінили війну в Україні

"Сіра зона" перетворилася на "зону смерті"

Війна Росії проти України показала, як дрони можуть суттєво перетворити поле бою. Зараз у небі над лінією фронту знаходиться стільки безпілотників, що дозволило зупинити будь-яке просування піхоти та техніки.

Як йдеться в матеріалі The Washington Post, зараз піхотинцям залишається лише триматися ближче до окопів і сподіватися на те, що пілот дрона недостатньо досвідчений. Однак ті з пілотів, які виконують місії багато місяців вже достатньо підготовлені, щоб переслідувати свою ціль навіть у траншеях і пірнати за ними в укриття.

За словами командира підрозділу безпілотників "Код 9.2" Олександр Настенко розповів, що розвиток технології дронів дозволив перетворити "сіру зону" на "зону смерті". Він підкреслив, що кожен, хто спробує перетнути її під наглядом дронів, приречений на смерть. При тому, чи неважливо це відбуватиметься вдень, чи вночі.

Для України дрони дозволили змістити баланс сил на свою користь та нівелювати російську перевагу у живій силі та зброї. Однак окупанти теж зрозуміли їхню перевагу та розгорнули масштабне виробництво своїх власних дронів.

Водночас видання висловлює припущення, що велика кількість дронів у повітрі хоч і дозволила стабілізувати фронт, але у поєднанні з масштабними мінними полями та нестачею боєприпасів "практично унеможливили" для України масштабні прориви фронту, як це було у 2022 році. В цей час росіяни використали перевагу в боєприпасах та авіації, щоб досягти успіху під Авдіївкою та намагаються просунутися далі.

Через те, що пакет допомоги США застряг у Конгресі Україна розраховує зробити мільйон дронів на рік, сподіваючись, що вони дозволять їй зупинити російський поступ.

Однак нині попит на дрони перевищує пропозицію, і це попри те, що велику кількість виробляє промисловість і навіть волонтери. Це призводить до того, що бійці на полі бою намагаються захопити та відремонтувати підбиті свої чи російські БПЛА, сподіваючись, що їх можна буде використати повторно.

Крім кількості БПЛА зростає кількість засобів боротьби з ними. Так ще восени 2023 року дрони могли вільно вражати цілі, то тепер складно відлетіти на пару кілометрів, щоб екран не став сірим від перешкод.

Крім того, росіяни розуміють, наскільки цінними для України є пілоти дронів, що тепер спеціально вишукують їхні позиції і не шкодують навіть авіабомб на їх руйнування.

Як повідомлялося раніше, у західних ЗМІ з’явилася інформація про те, що американські військові БПЛА виявили свою ненадійність на полі бою в Україні. Водночас ЗСУ змогли знайти спосіб не залишитися без "пташок" завдяки допомозі Китаю.