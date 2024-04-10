Черговий удар у спину Росії? Китай серйозно допоміг Україні на полі бою - ЗМІ

Схоже, що Україна не тільки купує готові дрони, а й компоненти

Американські військові БПЛА показали свою ненадійність на полі бою, а їхні виробники визнають, що не думали про те, що в Україні розпочнеться радіоелектронна боротьба. Водночас українці змогли знайти спосіб не залишитися без "пташок" завдяки допомозі Китаю.

Як пише The Wall Street Journal, Україна знайшла спосіб отримати тисячі дронів з Китаю. Крім того, вони змогли знайти там компоненти до своїх власних БПЛА, які скоріше за все використовуються для ударів по позиціях росіян.

Зазначається, що поки росіяни намагаються знайти дрони та комплектуючі на іранському ринку і можуть у майбутньому виготовити близько 6000 дронів за ліцензією в економічній зоні "Алабуга", українці, схоже, знайшли спосіб отримати набагато більшу кількість дронів на китайському ринку.

Зазначається, що йдеться в основному про готові дрони компанії SZ DJI Technology, яка в тому числі виробляє модель Mavic, що вже стала легендарною.

За даними видання, українські війська витрачають близько 10 000 безпілотників на місяць, чого вони не могли б собі дозволити, якби були змушені купувати дорогі безпілотники зі США. Багато американських комерційних БПЛА коштують на десятки тисяч доларів дорожче, ніж китайські моделі.

Також видання зазначає, що Україна змогла отримати доступ до китайських комплектуючих, які вона використовує під час виробництва своїх власних безпілотників. Автори посилаються на заяву радника голови Мінцифри з питань оборони Георгія Цхакая, який зазначив, що за півтора року в Україні кількість виробників дронів збільшилася з 7 до майже 300, і це призводить до того, що військові можуть отримувати сотні тисяч маленьких та простих БПЛА-камікадзе.

Представники компанії SZ DJI Technology у коментарі The Wall Street Journal заявляли, що вони намагаються обмежити застосування своєї продукції на війні, однак не зможуть контролювати цей стихійний процес повноцінно

Як повідомлялося раніше, ЗСУ за березень значно наростила кількість застосувань безпілотників проти позицій окупантів. Так вони завдали за допомогою FPV-дронів у півтора раза більше ударів, ніж у лютому, а також скинули втричі більше вибухових "подарунків" традиційним методом.