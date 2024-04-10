Очередной удар в спину России? Китай серьезно помог Украине на поле боя - СМИ

Похоже, что Украина не только покупает готовые дроны, но и комплектующие

Американские военные БПЛА показали свою ненадежность на поле боя, а их производители признают, что не думали о том, что в Украине развернется радиоэлектронная борьба. В то же время, украинцы смогли найти способ не остаться без "птичек" благодаря помощи Китая.

Как пишет The Wall Street Journal, Украина нашла способ получить тысячи дронов из Китая. Кроме того они смогли найти там комплектующие к своим собственным БПЛА, которые наверняка используются для ударов по позициям россиян.

Отмечается, что пока россияне пытаются найти дроны и комплектующие на иранском рынке и могут в будущем произвести около 6000 дронов по лицензии в экономической зоне "Алабуга", украинцы, похоже, нашли способ получить гораздо большее количество дронов на китайском рынке.

Отмечается, что речь идет о готовых дронах компании SZ DJI Technology, которая, в том числе, производит уже ставшие легендарными Mavic.

По данным издания украинские войска расходуют около 10 000 беспилотников в месяц, чего они не могли бы себе позволить, если бы были вынуждены покупать дорогие беспилотники из США. Многие американские коммерческие БПЛА стоят на десятки тысяч долларов дороже, чем китайские модели.

Также издание отмечает, что Украина смогла получить доступ к китайским комплектующим, которые она использует при производстве своих собственных беспилотников. Авторы ссылаются на заявление советника главы Минцифры по вопросам обороны Георгия Цхакая, который отметил, что за полторы года в Украине количество производителей дронов увеличилось с 7 до почти 300, и это приводит к тому, что военные могут получать сотни тысяч маленьких и простых БПЛА-камикадзе.

Представители компании SZ DJI Technology в комментарии The Wall Street Journal заявляли, что они стараются ограничить применение своей продукции на войне, однако все равно не смогут контролировать этот стихийный процесс полноценно

Как сообщалось ранее, ВСУ за март значительно нарастили количество применений беспилотников против позиций оккупантов. Так они нанесли с помощью FPV-дронов в полтора раза больше ударов чем в феврале, а также сбросили в три раза больше взрывных "подарков" традиционным методом.