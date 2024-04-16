Якщо FPV прориваються: їх зустрічає рушниця Hatsan Escort (фото)

Тренують збивати дрони з рушниці найкращих стрілків, адже кожен дрон може нести вибухівки

Російські окупанти, зрозумівши перевагу дронів на полі бою, активно застосовують FPV-безпілотники. Не всіх їх вдається заглушити засобами радіоелектронної боротьби.

Як розповідає АрміяInform, в 68 оєбр ім. Олекси Довбуша проти них використовують напівавтоматичні гладкоствольні рушниці Hatsan Escort BTS кал. 12/76. Зазначається, що вражати ціль рушниця може на відстані 120 метрів.

Саме цю рушницю обирали з кількох варіантів, випробовуючи їх у бойових умовах. Наразі бійців тренують на вправність саме із нею. На день на фронті мають справу з 70-90 безпілотниками. Ті, що не знешкоджені РЕБ доводиться збивати вручну. Поцілити в них можна на висоті 50, 80 та 100 метрів. Інструктор Олександр зазначає, що "рушниці перекривають робочу дистанцію, з яких дрони кидають скиди". Ця рушниця турецького виробництва.

Тренування з рушницею Hatsan Escort/ фото АрміяInform

Характеристики напівавтоматичної рушниці Hatsan Escort:

Стріляє патронами 12 калібру з довжиною гільзи 76 мм (12/76),

Компонування булл-пап, що дозволяє зменшити габарити зброї, а також змістити баланс від ствола ближче до прикладу,

Темп стрільби — 10 пострілів на хвилину,

Вага — 3,6 кг.

Раніше "Телеграф" писав про тестування плавучих бронежилетів. Рятувальна частина відкривається, якщо боєць попадає у воду.