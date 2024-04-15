Врятує життя у воді: в Міноборони завершують тестування плавучих бронежилетів (відео)

Витримати рятувальний бронежилет має не тільки військового, а й його спорядження

Не тільки ефективна зброя потрібна ЗСУ для відбиття атак ворога. Різноманітні девайси також важливі. Серед останніх розробок Міноборони — антитепловізійна накидка, яка ховає бійців від ворожих дронів, а також спеціальне взуття з балістичною устілкою для саперів.

Про це розповів заступник Міністра оборони України Віталій Половенко. Він також зазначив, що випробування "плавучого бронежилета" на завершальному етапі. Він потрібне спецпідрозділам ЗСУ. Згідно з відкритими даними, тестування проходять зразки українського та закордонного виробника.

"Плавучий бронежилет" це модуль, що може втримати на воді військового із повним спорядженням. "Він зйомний з бронежилета, повністю модульний, він повинен витримувати вагу військовослужбовця та повинен витримувати 27 кілограмів спорядження — зброя, бронекомплект та інші елементи", — розповів головний спеціаліст Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ Олександр Шарко.

Рятівний круг вмонтований у комір. Механізм дії простий — при потраплянні у воду, повітряна подушка розкривається і підіймає людину на поверхню. Після тестування бійцями, вироби покращують за їхніми відгуками. Спрацьовує рятувальна система за кілька секунд після падіння у воду. В бронежилет також вмонтовано свисток та спеціальний ліхтарик, щоб навіть в темряві можна було розгледіти людину у воді. Плавучі бронежилети будуть використовувати ВМС, понтонери, ССО, спецпідрозділів десантно-штурмових військ.

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