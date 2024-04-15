Спасет жизнь в воде: в Минобороны завершают тестирование плавучих бронежилетов (видео)

Выдержать спасательный бронежилет не только военного, но и его снаряжения.

Не только эффективное оружие нужно ВСУ для отражения атак врага. Различные аксессуары также важны. Среди последних разработок Минобороны – антитепловизионная накидка, прячущая бойцов от вражеских дронов, а также специальная обувь с баллистической стелькой для саперов.

Об этом рассказал заместитель Министра обороны Украины Виталий Половенко. Он также отметил, что испытание "плавучего бронежилета" на завершающем этапе. Он нужен спецподразделениям ВСУ. Согласно открытым данным, тестирование проходят образцы украинского и зарубежного производителя.

"Плавучий бронежилет" это модуль, который может удержать на воде военного с полным снаряжением. "Он съемный с бронежилета, полностью модульный, он должен выдерживать вес военнослужащего и должен выдерживать 27 килограммов снаряжения — оружие, бронекомплект и другие элементы", — рассказал главный специалист Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Александр Шарко.

Спасательный круг вмонтирован в воротник. Механизм действия прост – при попадании в воду, воздушная подушка раскрывается и поднимает человека на поверхность. После тестирования бойцами изделия улучшают по их отзывам. Срабатывает спасательная система через несколько секунд после падения в воду. В бронежилет также встроен свисток и специальный фонарик, чтобы даже в темноте можно было разглядеть человека в воде. Плавучие бронежилеты будут использовать ВМС, понтонеры, ССО, спецподразделения десантно-штурмовых войск.

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