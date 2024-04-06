Її називають "богинею війни": що може САУ "Богдана"

Розробка та старт серійного виробництва пришвидшило російське вторгнення

В Україні наростили кількість випущених САУ "Богдана" до 8 одиниць на місяць. Це перша українська САУ, що розроблена під калібр НАТО в 155мм.

The New York Times пише, що на момент вторгнення в Україні була лише одна "Богдана", створена ще у 2018 році. Вона "виявилася настільки ефективною в перші дні війни, що її вантажівками возили на місця битв по всій країні, від північно-східного міста Харкова до південно-західного узбережжя вздовж Чорного моря", зазначають автори. ЕП водночас розповідає одну з причин, чому розробку поставили на паузу після першої демонстрації в 2018 на параді в Києві — виникло питання з постачанням снарядів. Через зволікання попередні випробовування завершились в січні 2022 року, а остаточні та доналаштування відбулося просто на полі бою.

Характеристики САУ "Богдана"

Обслуговування — 5 осіб,

Швидкість по трасі — 80 км/год,

Швидкість по бездоріжжю — 30 км/год,

Калібр — 155мм,

Довжина ствола — 52 калібри,

Швидкострільність — 4-6 пострілів на годину

Дальність пострілу мінімальна — 780 м,

Дальність пострілу максимальна осколочно-фугасним снарядом — 40-42 км,

Дальність пострілу максимальна активно-реактивним снарядом — до 50 км.

Використання САУ "Богдана" на фронті

В Україні без урахування втрат має бути близько трьох десятків САУ "Богдана". Найвідоміша участь цієї артилерії — у боях за острів "Зміїний". Однак вона відзначилась і в інших місцях, зокрема знищивши танк одним пострілом.

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