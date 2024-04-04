ЗСУ застосовують французьку розумну бомбу AASM Hammer: як вона працює (відео)

Ворог вже відчув на собі цю технологію

З січня 2024 року Франція планувала щомісяця поставляти в ЗСУ плануючі авіабомби AASM. Вперше про використання таких бомб на фронті повідомили в березні — AASM Hammer застосували проти окупантів в Авдіївці. На цьому напрямку "розумні" бомби продовжують активно використовувати, зокрема по позиціях ворога в Тоненькому.

AASM Hammer, що розшифровується як Armement Air-Sol Modulaire, є французькою високоточною бомбою, розробленою Safran Electronics & Defense. Це комплект, що звичайну бомбу перетворює на "розумну" — підвищує точність і радіус дії. Ця система дозволяє ураження цілей на максимальній відстані до 70 км.

AASM поєднує комплекти наведення та ракетний двигун на твердому паливі зі звичайними "тупими" бомбами. Базова версія AASM використовує 250-кілограмову бомбу., проте є версії у 125, 500 та 1000 кг. Система наведення буває трьох типів:

базова модель з інерціальною навігаційною системою та GPS навігацією. Він має потенційне відхилення у 10 метрів і була представлена у 2007 році,

друга додатково має візуалізацію інфрачервоного самонаведення. Ця модель зіставляє цільову область із зображенням, що зберігається в пам’яті для 1 м похибки.

третя — має лазерне наведення. Він дозволяє підвищити точність і на відміну від другої може використовуватися проти рухомих цілей.

В ЗСУ пускати такі бомби можна з літаків Міг-29 та Су-24М. Про надання французьких літаків, пристосованих під ці бомби, поки не йдеться.

Раніше "Телеграф" розповідав про українського робота-камікадзе Ratel S. Розробку активно використовують на фронті, зокрема на Бахмутському напрямку.