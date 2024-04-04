ВСУ применяют французскую умную бомбу AASM Hammer: как она работает (видео)
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Враг уже ощутил на себе эту технологию
С января 2024 года Франция планировала ежемесячно поставлять в ВСУ планирующие авиабомбы AASM. Впервые об использовании таких бомб на фронте сообщили в марте – AASM Hammer применили против оккупантов в Авдеевке. На этом направлении "умные" бомбы продолжают активно использовать, в частности по позициям врага в Тоненьком.
AASM Hammer, расшифровывающаяся как Armement Air-Sol Modulaire, является французской высокоточной бомбой, разработанной Safran Electronics & Defense. Это комплект, который обычную бомбу превращает в "умную" — повышает точность и радиус действия. Эта система позволяет поражение целей на максимальном расстоянии до 70 км.
AASM сочетает комплекты наведения и ракетный двигатель на твердом топливе с обычными "тупыми" бомбами. Базовая версия AASM использует 250-килограммовую бомбу, однако есть версии в 125, 500 и 1000 кг. Система наведения бывает трех типов:
- базовая модель с инерциальной навигационной системой и GPS навигацией. Он имеет потенциальное отклонение в 10 метров и был представлен в 2007 году,
- вторая дополнительно имеет визуализацию инфракрасного самонаведения. Эта модель сопоставляет целевую область с изображением, хранящимся в памяти для 1 м погрешности,
- третья – имеет лазерную наводку. Он позволяет повысить точность и в отличие от второй может использоваться против движущихся целей.
В ВСУ пускать такие бомбы можно с самолетов Миг-29 и Су-24М. О предоставлении французских самолетов, приспособленных под эти бомбы, пока речь не идет.
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