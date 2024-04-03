Може не тільки підривати мости: чим цікавий український робот-камікадзе Ratel S (відео)

Таким роботом можна керувати з відстані кілька кілометрів

Роботи все частіше використовуються на фронті, аби рятувати життя українських військових та запобігати травмам. Серед таких проєктів кластера Brave1 — група роботів Ratel. Серед їхніх розробок, впроваджених у життя — мінний трал, що знешкоджує чотири види мін.

Однак це не єдині роботизовані платформи від Ratel. Днями з’явилося відео, як наземний робот Ratel S підірвав міст на Донеччині в селі Іванівське — це Бахмутський напрямок. Відео розмістив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, зазначивши, що цим українські військові "суттєво ускладнили логістику росіян".

Виробник зазначає, що Ratel S призначений для дистанційних підривних робіт об’єктів на землі. Його цілями можуть стати, наприклад броньована чи неброньована техніка ворога, особовий склад, інші нерухомі та рухомі об’єкти на землі. Важливо, що оператор знаходиться не біля дрона, а сам робот несе протитанкові міни чи бойовий модуль. Також Ratel S може виконувати і розвідну функцію, спостерігаючи за об’єктами наземного базування.

Характеристики Ratel S:

може нести навантаження до 35 кг,

дальність роботи — до 6 км,

швидкість робота — 24 км/год,

тривалість роботи без підзарядки — до 2 годин.

Раніше "Телеграф" розповідав про іншу українську розробку, яку нещодавно презентували — український бронеавтомобіль Inguar3 на особливому шасі. На відміну від інших машин він має кращий броньований захист, стверджують розробники.