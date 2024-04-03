Может не только взрывать мосты: чем интересен украинский робот-камикадзе Ratel S (видео)

Таким роботом можно управлять с расстояния в несколько километров

Работы все чаще используются на фронте, чтобы спасать жизнь украинских военных и предотвращать травмы. Среди таких проектов кластера Brave1 – группа роботов Ratel. Среди их разработок, внедренных в жизнь, — минный трал, обезвреживающий четыре вида мин.

Однако это не единственные роботизированные платформы от Ratel. На днях появилось видео, как наземный робот Ratel S взорвал мост в Донецкой области в селе Ивановское — это Бахмутское направление. Видео разместил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, отметив, что этим украинские военные "существенно усложнили логистику россиян".

Производитель отмечает, что Ratel S предназначен для дистанционных взрывных работ объектов на земле. Его целями могут стать, например, бронированная или небронированная техника врага, личный состав, другие неподвижные и подвижные объекты на земле. Важно, что оператор находится не у дрона, а сам робот несет противотанковые мины или боевой модуль. Также Ratel S может выполнять разводную функцию, наблюдая за объектами наземного базирования.

Характеристики Ratel S:

может нести нагрузку до 35 кг,

дальность работы — до 6 км,

скорость работа — 24 км/ч,

продолжительность работы без подзарядки – до 2 часов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о другой украинской разработке, которую недавно презентовали — украинский бронеавтомобиль Inguar3 на особом шасси. В отличие от других машин он имеет лучшую бронированную защиту, утверждают разработчики.