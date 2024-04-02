Inguar Defence разработали наиболее защищенный бронеавтомобиль в Украине: самому старшему инженеру 25 лет

Inguar3 завершает заводские испытания и готовится к получению разрешительных документов от Минобороны.

В начале марта в Украине презентовали Inguar3с уровнем защиты NATO STANAG lvl3. Создали машину студенты КПИ, которые до полномасштабного вторжения объединились, занимались модернизацией автомобилей на СТО и созданием гоночных болидов в "Формуле студент КПИ". Важной вехой подготовки стало сотрудничество молодой компании с "Украинской бронетехникой" в 2018 году, но тогда насущной потребности в изобретении уникального броневика не было.

Историю разработчиков и создание машины рассказали в "Экономической правде". В 2022 инженеры группы начали модернизировать и ремонтировать бронетехнику. Одним из весомых заказчиков стала компания Roshel из Канады – их бронеавтомобиль Senator нуждался в модернизации перед отправкой на фронт, ведь первые машины были в полицейской комплектации. Впоследствии клиентами инженеров стали военные, СБУ, Нацгвардия и т.д.

Следующим шагом стало создание компании Inguar Defence и разработка собственного бронеавтомобиля. Его инженерами стали те же студенты, что работали на СТО – самому молодому – 22 года, самому старшему – 25. Особенность этого бронеавтомобиля в том, что для него не берется базовое шасси для пикапа (из-за которого машина имеет ограничения по весу и броне). Inguar3 имеет собственное шасси. Разработчики утверждают: должно выдержать попадание бронебойных шаров 7,62 мм, обломков снарядов калибра 155 мм и подрыв на противотанковой мине.

Характеристики Inguar3:

Клиренс 45 см

Система подкачки шин (заболоченные места может пройти на полуспущенные)

Технология run-flat (может двигаться с поврежденными колесами)

Противоположные сиденья

Система фильтрации воздуха

Особая система управления.

Указывается, что на машину можно установить мобильный комплекс РЕБ. Пока это только прототип — машина проходит последние заводские испытания. Несколько месяцев может пойти на получение допуска к эксплуатации Министерства обороны. Ориентировочная цена при запуске в серию — 16 млн грн, что, по меньшей мере, дороже не четверти от существующих конкурентов. Производители убеждены – стоимость оправдана более высокой защищенностью.

Чтобы получить сертификат качества NATO STANAG lvl3 машину, нужно лицензионно собирать за границей. Разработкой украинских инженеров уже заинтересовались две компании-производителя.

Телеграф рассказывал, что конкуренты молодого предприятия также наращивают обороты. В частности, "Новатор" прошел испытания с новым боевым модулем. Кроме этого, в Украину поставляют и западную технику. Среди нынешних достояний – бронеавтомобиль LAVR Titan-DS.