Украинские разработчики создали особый минный трал: как он спасает жизнь военных

Автор разработки ранее представлял эффективные технологии уже используемых дронов

В украинском оружейном кластере Brave1 представили очередную новинку, которая поможет сохранить жизнь украинских военных. Минный трал Ratel Deminer может найти и нейтрализовать противопехотные мины.

Как рассказал министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров, трал Ratel Deminer работает дистанционно, что способствует сохранению жизни военных. В управлении помогает камера дневного видения.

Какие мины уничтожает Ratel Deminer:

ПФМ-1 — более известная как противопехотная фугасная мина "Лепесток",

ПМН-4 — фугасная мина с задержкой, срабатывающая от нажатия,

ПМН-3 — противопехотное многоцелевое фугасное нажимное действие, таймерный тип,

ПМН-2 — противопехотное фугасное нажимное действие.

Испытание минного трала происходило в реальных условиях — во время гуманитарного разминирования вблизи Святогорска в Донецкой области. В настоящее время комплекс дорабатывают, планируют нарастить мощности. Тот же разработчик ранее представил свои изобретения — уже используемые в армии наземные работы Ratel S и Ratel M.

Ранее "Телеграф" рассказывал о создании дрона-бомбера Hummel в рамках кластера Brave1. Дрон может выполнять задания несколько раз.