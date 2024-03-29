Украинские разработчики создали особый минный трал: как он спасает жизнь военных
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Автор разработки ранее представлял эффективные технологии уже используемых дронов
В украинском оружейном кластере Brave1 представили очередную новинку, которая поможет сохранить жизнь украинских военных. Минный трал Ratel Deminer может найти и нейтрализовать противопехотные мины.
Как рассказал министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров, трал Ratel Deminer работает дистанционно, что способствует сохранению жизни военных. В управлении помогает камера дневного видения.
Какие мины уничтожает Ratel Deminer:
- ПФМ-1 — более известная как противопехотная фугасная мина "Лепесток",
- ПМН-4 — фугасная мина с задержкой, срабатывающая от нажатия,
- ПМН-3 — противопехотное многоцелевое фугасное нажимное действие, таймерный тип,
- ПМН-2 — противопехотное фугасное нажимное действие.
Испытание минного трала происходило в реальных условиях — во время гуманитарного разминирования вблизи Святогорска в Донецкой области. В настоящее время комплекс дорабатывают, планируют нарастить мощности. Тот же разработчик ранее представил свои изобретения — уже используемые в армии наземные работы Ratel S и Ratel M.
Ранее "Телеграф" рассказывал о создании дрона-бомбера Hummel в рамках кластера Brave1. Дрон может выполнять задания несколько раз.