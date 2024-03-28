Качество с выдержкой: чем полезна на фронте САУ "Гвоздика"

"Гвоздики" производили на Харьковском тракторном заводе

На фронте немало пользы приносит оружие, оставшееся еще со времен Советского союза. Среди таких образцов – самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика". Советскую САУ с 70-х по 90-е годы производили в Харькове, а сейчас она защищает рубежи государства от нашествия с востока.

Видео работы САУ "Гвоздика" выложили на странице 93 омбр "Холодный Яр". "Расчет 122-мм самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика", надежно скрытый от противника, действует четко как часы", — отмечается в подписи к видео, на котором показан весь процесс подготовки и выстрела из артиллерии.

Характеристики САУ 2С1 "Гвоздика"

Боевая масса — 15,7 тонн

Экипаж — 4 человека

Калибр — 122 мм

Возимый боезапас — 40 выстрелов

Дальность стрельбы — 4,2 — 15,2 км,

Боевая скорострельность — 4-5 выстрелов/мин

Максимальная скорость по шоссе – 60 км/ч

Максимальная скорость на плаву – 4,5 км/ч

Запас хода по шоссе – 500 км.

По состоянию на 2014 год Сухопутные войска ВСУ имели 300 "Гвоздик", Морская пехота — 12. Более половины находились на базах хранения. С этого времени Украина приобрела около 50 таких САУ, которые подлежали ремонту перед использованием. Это произошло до 2022 года.

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