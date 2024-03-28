Качество с выдержкой: чем полезна на фронте САУ "Гвоздика"
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
"Гвоздики" производили на Харьковском тракторном заводе
На фронте немало пользы приносит оружие, оставшееся еще со времен Советского союза. Среди таких образцов – самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика". Советскую САУ с 70-х по 90-е годы производили в Харькове, а сейчас она защищает рубежи государства от нашествия с востока.
Видео работы САУ "Гвоздика" выложили на странице 93 омбр "Холодный Яр". "Расчет 122-мм самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика", надежно скрытый от противника, действует четко как часы", — отмечается в подписи к видео, на котором показан весь процесс подготовки и выстрела из артиллерии.
Характеристики САУ 2С1 "Гвоздика"
- Боевая масса — 15,7 тонн
- Экипаж — 4 человека
- Калибр — 122 мм
- Возимый боезапас — 40 выстрелов
- Дальность стрельбы — 4,2 — 15,2 км,
- Боевая скорострельность — 4-5 выстрелов/мин
- Максимальная скорость по шоссе – 60 км/ч
- Максимальная скорость на плаву – 4,5 км/ч
- Запас хода по шоссе – 500 км.
По состоянию на 2014 год Сухопутные войска ВСУ имели 300 "Гвоздик", Морская пехота — 12. Более половины находились на базах хранения. С этого времени Украина приобрела около 50 таких САУ, которые подлежали ремонту перед использованием. Это произошло до 2022 года.
Ранее "Телеграф" рассказывал об украинской системе — радар "Кольчуга". Ее производство базировалось в Донецке, а с началом войны было перемещено.