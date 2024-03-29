Українські розробники створили особливий мінний трал: як він рятує життя військових

Автор розробки раніше представляв ефективні технології дронів, що вже використовуються

В українському збройовому кластері Brave1 презентували чергову новинку, яка допоможе зберегти життя українських військових. Мінний трал Ratel Deminer може знайти та нейтралізувати протипіхотні міни.

Як розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, трал Ratel Deminer працює дистанційно, що сприяє збереженню життя військових. В керуванні допомагає камера денного бачення.

Які міни знищує Ratel Deminer:

ПФМ-1 — більш знана як протипіхотна фугасна міна "Лепесток",

ПМН-4 — фугасна міна із затримкою, що спрацьовує від натискання,

ПМН-3 — Протипіхотна багатоцільова фугасна натискної дії, таймерного типу,

ПМН-2 — протипіхотна фугасна натискної дії.

Випробовування мінного трала відбувалося в реальних умовах — під час гуманітарного розмінування поблизу Святогірська в Донецькій області. Наразі комплекс допрацьовують, планують наростити потужності. Той же розробник раніше презентував свої винаходи — наземні роботи Ratel S та Ratel M, що вже використовуються в армії.

Раніше "Телеграф" розповідав про створення дрона-бомбера Hummel в рамках кластера Brave1. Дрон може виконувати завдання кілька разів.