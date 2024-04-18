Украинский воин с ампутированной рукой уничтожает россиян с FPV-дрона: фоторепортаж "Телеграфа" с передовой

Украинский воин говорит, что намерен вернуться домой только с победой

Украинским операторам FPV-дронов ничто не мешает уничтожать врага. Некоторые из них работают за несколько км от позиций врага даже с ампутированными конечностями. Один из них Виталий Иващук из роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Тайстра" 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на позициях бригады и своими глазами увидел, как украинские воины атакуют россиян. Подсчет уничтоженных оккупантов операторы БПЛА не ведут, но говорят, что работа продвигается с каждым днем.

Виталий Иващук в начале полномасштабного вторжения вернулся в Украину из другой страны. Он пошел защищать Украину, но спустя время в 2022 году получил боевое ранение. Ему пришлось ампутировать кисть левой руки, после чего воин долго проходил реабилитацию. Несмотря на это, Виталий вернулся на фронт, а не списался. Он говорит, что даже мысли такой не возникало.

"Когда я возвращался из-за границы в начале полномасштабного вторжения, я для себя ставил цель — домой не возвращаться без победы", — сказал Виталий Иващук.

Протез не помешал Виталию стать оператором FPV-дрона. И хотя левой рукой он полноценно не может управлять джойстиком, уже приспособился к своим новым возможностям. Он может не только полноценно выполнять поставленную задачу, но и самостоятельно заряжать дрон, но, иногда, не обходится без помощи побратимов.

"Человек очень адаптивное создание. Если чего-то хочет, если есть желание, то всегда может научиться", — говорит воин.

Встреча с бойцом РУБпАК "Тайстра" проходила за 30 км от линии фронта. А боевые задачи Виталий и его побратимы-операторы дронов выполняют на расстоянии 2–3 км от противника.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что враг атакует Белополье в Сумской области. Ян Доброносов показал, как живут люди под обстрелами всего в 7 км от границы с Россией.