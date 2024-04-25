У боротьбі проти українських дронів окупанти почали використовувати мисливську картеч по-особливому

Йдеться про особливий спосіб її застосування

Як зізнаються на передовій, саме FPV-дрони є основним засобом поразки та оборони на передовій. У зв’язку із цим російські окупанти вигадують нові способи боротьби з ними, оскільки РЕБ не завжди працюють.

Все більшої популярності набувають гладкоствольні рушниці та самозарядні карабіни типу "Сайга" і "Вепрь". Як стверджують російські пропагандистські Telegram-канали, дуже ефективно показує себе картеч калібром 8,5 мм, хоча і "дроб-трійка" (діаметр дробу 3,5 мм) теж підійде.

Однак такий метод має і свій мінус – розсіювання дробу, що знижує ефективність стрільби. В результаті окупанти вирішили взяти на озброєння таке явище, як "пов’язана картеч". При цьому в картечі роблять дірку, через яку зв’язують свинцеві кульки і споряджають ними патрони для стрільби на дальність до 50 метрів.

Пов’язана картеч

Основна перевага при стрільбі таким боєприпасом – велика кучність у порівнянні зі звичайним патроном. Але це не те саме, що стріляти кулею, оскільки розліт вражаючих елементів все одно зберігається. Так, хоча сам такий патрон зможе пролетіти 100 метрів, вразити ціль на такій відстані він навряд чи зможе. Але якщо пов’язана картеч споряджена в патрон правильно, то розкид картечин при стрільбі на 50 метрів складатиме близько 12 см.

У той час як росіяни змушені використовувати саморобну пов’язану картеч, ЗСУ знищують російські FPV-дрони за допомогою напівавтоматичних гладкоствольних рушниць Hatsan Escort BTS, здатних вражати ціль на відстані до 120 метрів.