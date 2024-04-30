"Над нашими містами постійно висять російські розвідники. Якщо не вирішити проблему, залишимося в тилу без нічого" – Сергій Флеш

Важливе значення у війні набудуть наземні роботи

Будь-яка війна це – гонка технологій у прагненні знищити якнайбільше живої сили противника і зберегти життя власних солдатів. У цьому плані війна в Україні не стала винятком, адже технологічні рішення на базі штучного інтелекту вже активно використовуються на фронті.

Чи відстає Україна в цьому змаганні чи навпаки обійшла супротивника? Якою буде роль роботів на війні вже за рік? Лазерна зброя, рої дронів з ШІ – утопія чи рішення, які незабаром почнуть застосовувати на нулі?

Відповіді на ці та інші питання читайте у другій частині інтерв’ю "Телеграфу" фахівця зі зв’язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергія Бескрестнова з позивним Флеш.

*Як змінять картину бойових дій дрони з машинним зором, які вже з’являються на фронті? Чому російські КАБи стали проблемою для ЗСУ і чи можливо з ними боротися? Як Китай допомагає Росії у технологічних перегонах на цій війні? Відповіді на ці та інші питання читайте у першій частині інтерв’ю.

Лазерна зброя поки що не актуальна

– Неодноразово чув думку, що справжнім проривом у цій війні стане використання технології рою дронів зі штучним інтелектом. Ця технологія справді переверне хід війни?

– Це просто гарне формулювання, яке дуже популярне, так само як штучний інтелект. Проти чого може бути ефективно хмара дронів? Наприклад, ми можемо підняти по команді тисячу дронів у небо та побудувати з них загороджувально-мінне поле проти "Шахедів". Кожен дрон займе своє місце у повітрі, і вони зроблять сітку з вибухівкою, через яку не пролетить ударний дрон. Таке рішення можливе і реальне, але в плані нападу рою на супротивника зараз це не актуально.

– Чому?

– Тому що штучний інтелект нам може допомагати у розпізнаванні цілей, але все одно людина прийматиме фінальні рішення. Жоднен ШІ не зможе відрізнити підбитий танк від цілого, якщо у нього немає зовнішніх пошкоджень. Штучний інтелект не зможе відрізнити один РЕБ від іншого, адже найчастіше РЕБ збирається з абсолютно різного набору антен.

Крім того, проблема ще й у тому, що росіяни дуже багато макетів розставляють фронтом. На фронтах розгорнуті цілі лісопильні, де вони роблять гармати, танки, імітують антени і дуже якісно це роблять. Вони часом роблять цілі майданчики із технікою, де стоять десятки машин. І, відповідно, це теж дуже складно відрізнити візуально.

– На початку року у Великій Британії успішно провели випробування лазерної зброї для ураження повітряних цілей. У нашій війні така зброя могла б бути корисною? Чи технологія ще "сира"?

– Лазерну зброю розробляють у світі з 1960-х років і досі немає робочого, ефективного серійного виробу. Росіяни візуально показали комплекс "Пересвіт", який є лазерною зброєю, але не показали, як він працює і результати його випробувань взагалі невідомі.

У чому унікальність англійського проекту: багато лазерних променів складаються в одну ціль, забезпечуючи її ураження. Але дальність – від кількох кілометрів до десяти. По-друге, лазерна зброя дуже залежить від погодних умов: повітря має бути чисте, прозоре, без снігу, пилу, дощу, туману.

Є інформація, що росіяни купують китайську лазерну зброю. Це маленькі лазери, які здатні вражати невеликі дрони типу Mavic або FPV на відстані до кілометра.

– Наші підводні дрони показали непогані результати щодо знищення російського флоту. Які технологічні завдання нам потрібно вирішити, щоби знищити Кримський міст?

– Тут два головні завдання. Перша – забезпечити керування дроном, щоб він дійшов до цілі. Друга – обійти системи виявлення та захисту противника. А система захисту росіян — це ППО, гідроакустичні станції, радіолокаційні станції, тепловізійні та візуальні системи. Не здивуюся, якщо там навіть є якісь банальні сітки під водою. Якщо ми зможемо придумати рішення, які дозволять нам обійти їх, тоді досягнемо успіху.

Проблема з Starlink

– Нещодавно була стаття у Wall Street Journal, в якій стверджувалося, що армія РФ використовує модулі Starlink. Супутниковий інтернет був перевагою саме нашої армії. Виходить, що цю перевагу ми вже втратили?

– У ближній зоні фронту, коли ми стоїмо, а за кілометр стоїть противник, SpaceX не може чітко визначити та відрізати лінію обслуговування Starlink. Технічно це неможливо: всі термінали, з погляду супутників, знаходяться поруч. Тому якщо, наприклад, наші волонтери куплять у Польщі Starlink і користуватимуться у нас, а російські волонтери куплять у Німеччині та користуватимуться по той бік фронту, то SpaceX не розуміє, де волонтерський український Starlink, а де волонтерський російський. Тому SpaceX не може технічно відключити російський.

Так, можна дослідити трафік, на які сайти "ходить" один Starlink та інший, але тоді можна підняти VPN-тунель або проксі та входити, наприклад, через Німеччину і теж не зрозумієш, як це все працює. А ворожий Starlink, що стоїть на відстані кілометра від нас на лінії фронту, ще й "краде" нашу швидкість інтернету.

– Як росіяни на фронті взагалі одержують термінали Starlink? Через волонтерів?

– Будь-який військовослужбовець РФ, у кого є родичі в європейській країні чи США, може попросити купити Starlink та надіслати йому. Таким чином, Starlink буде активовано десь у Німеччині та стягуватиметься абонентська плата за нього.

Але зараз пройшла інформація, що в Росії багато Starlink, які вони купили масово через ОАЕ та якісь компанії. Тому шлях для нас — це взяти трофейні Starlink і відстежувати обліковий запис, якими шляхами він потрапив і фіксувати, щоб блокувати у великих кількостях.

Але! Якщо зайти на сайт SpaceX і подивитися зону обслуговування Starlink, там написано, що в т.зв. "ДНР", "ЛНР" робота Starlink закрита, а, наприклад, вся територія нижче за Херсон доступна для обслуговування Starlink і окупований Маріуполь теж. І тут постає питання: чому там працює Starlink? І на нього є відповідь – може, це так нам потрібно? Тому не можна поспішати із висновками. Ми знаємо, що наші ударні катери використовують зв’язок через супутникові канали. Тому, можливо, в цьому є причина, чому Starlink не виключив ці території із зони покриття. Багато хто вважає, що Маск спеціально дав росіянам можливість користуватися Starlink, але ніколи не можна робити таких висновків, не знаючи всієї інформації.

Взагалі Starlink були на фронті у росіян завжди з першого дня війни. Просто їх мало. Скандал виник після того, як росіяни примудрилися десь закупити велику партію Starlink на якісь облікові записи, можливо, через афілійовані компанії. Але зараз я бачу у закритих російських групах, що їх блокують. Тобто все-таки SpaceX веде якусь роботу з обліку облікових записів, напевно спільно з нашою розвідкою.

"Я роблю ставку на наземних роботів"

– Ваш прогноз на цю війну у горизонті, припустимо, року. Які технологічні рішення ми побачимо, як зміниться ситуація за рік?

– Все залежить від того, наскільки командування ЗСУ, Міноборони та Міністерство цифрової трансформації підтримуватимуть потрібні напрямки і фінансово, і організаційно. Якщо все йтиме з фінансуванням правильно, то ми нарощуватимемо кількість ударних БПЛА, які літають на Російську Федерацію. Ми вже створили як мінімум два аналоги російського "Ланцету". Їх потрібно доводити до серії та активно запускати, бо у нас ця ніша порожня. Ми не маємо повноцінного серійного аналога "Ланцета", а це дуже ефективна зброя.

Ми продовжуємо нарощувати виробництво FPV, вони будуть і нічні, і денні плюс з’являться FPV з машинним зором. Це окремий сегмент, який стримуватиме противника і замінюватиме частково артилерію на фронтах.

Також я роблю ставку на наземних роботів, які мають замінити піхоту на фронтах. Вони маленького розміру на гусеницях чи колесах, і мають займатися мінуванням, розмінуванням. Там встановлюватимуть РЕБ чи вони будуть евакуювати поранених. Якщо, наприклад, потрібно штурмувати мінне поле, то це робитимуть не наші люди, ризикуючи своїм життям, а роботи.

– Це реально?

– У нашій країні понад 100 виробників таких роботів, з яких щонайменше три-чотири – готові їх робити серійно. На ці роботи можна ставити кулемети, вони можуть нести заряди, підривати у тилу мости. Коли FPV стане настільки багато, що вони атакуватимуть наших солдатів, то ми будемо змушені більше часу проводити під землею, а на поверхню повинні вийти наземні роботи. Наприклад, слід підвезти боєприпас, їжу, продукти. Це робитимуть не автомобілі, а роботи, якими керують люди. Тобто я роблю наступного року ставку на такі платформи.

– Мабуть, і росіяни також?

– Звичайно. Нещодавно [міністр оборони РФ Сергій] Шойгу показав великий репортаж із підприємства, яке випускає таких наземних роботів.

Ну і, звісно, ми маємо далі займатися системами радіорозвідки, виявленням БПЛА супротивника, системами РЕБа. І ми повинні вирішити два найактуальніші питання. Перше – боротьба із КАБами. Другий – активні шляхи виявлення та знищення безпілотників, які вільно літають над територією України. Для нас це величезна проблема, і ми не можемо її вирішити. У нас над усіма містами: Харковом, Дніпром, Одесою, Запоріжжям постійно висять російські розвідники, виглядаючи логістику.

Якщо ви побачили військовий заправник на землі, він вас приведе до складу пального. Якщо ви побачите військову машину, вона вас приведе до військової частини. І так само атакували Patriot. Ці БПЛА цілодобово над нами кружляють, вистежують усе, що у нас відбувається в тилу і якщо ціль важлива, вона знищується ракетами. І ми з таким підходом поступово залишимось у тилу без нічого. І ми не маємо ефективного способу нині нищити ці БПЛА.

– А ви цей спосіб бачите?

– Бачу. Я написав, що це потрібно робити, Мінцифра мене почула, і [міністр цифрової трансформації Михайло] Федоров звернувся до розробників України вигадати безпілотник, який вражатиме інші безпілотники. Є ще варіант допомоги від партнерів зі специфічними системами ППО, заточеними на малі БПЛА. Інших шляхів не бачу.